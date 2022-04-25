Брестской за 2021 год в сельскохозяйственный оборот вовлечено 564 га земель, в том числе 23 га – за счет освободившихся после сноса неиспользуемых сельскохозяйственных объектов, 79 га – после сноса в деревнях пустующих домов, 273 га – после раскорчевки старых неплодоносящих садов, 189 га - в результате освоения несельскохозяйственных земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в целом за счет освоения новых и перераспределения земель запаса, реконструкции мелиоративных систем, передачи сельхозпредприятиям земель, невостребованных гражданами, площадь земель сельскохозяйственного назначения за прошлый год по области увеличилась на 3,5 тыс. га.

В качестве резерва для вовлечения в сельскохозяйственный оборот рассматриваются земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью. Всего в области 106,6 тыс. га таких земель. Из них 79,2 тыс. расположены на землях сельскохозяйственных предприятий, в том числе 16,4 тыс. га – на осушенных землях. В этом году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот 5,9 тыс. га мелиорированных земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью.

В этом году в республике проводится сплошная инвентаризация земель в населенных пунктах для выявления фактов самовольного занятия земельных участков, несоблюдения их границ и целевого использования. На 18 апреля в проектный институт «Брестгипрозем» поступили данные аэрофотоснимков на 94,6 тыс. земельных участков. Сверка и сличения проведены в отношении 19 тыс. объектов. В 2,6 тыс. случаев подтверждено несоответствие границ земельных участков.