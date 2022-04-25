В январе-марте 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 6,7 млн тонн грузов, или 107% к объему грузов, перевезенных в январе-марте 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 316,3 млн тонно-километров (95,7% к I кварталу 2021 г.).

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2022 г. воспользовались 25,6 млн человек, что по сравнению с I кварталом 2021 г. составляет 96%.

Пассажирооборот транспорта составил 294 млн. пассажиро-километров, или 104,9% к уровню I квартала 2021 г.