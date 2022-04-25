Три новых рентгенодиагностических аппаратов планируется приобрести для организаций здравоохранения Гомельской области в этом году. об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Проведение рентгеновской компьютерной томографии обеспечивает оперативность диагностики и своевременность оказания медицинской помощи пациентам не только с коронавирусной инфекцией COVID-19, - почеркнул начальник главного управления по здравоохранению Николай Куденьчук важность диагностических аппаратов. - В настоящее время ведутся работы по подготовке помещений к установке рентгеновских компьютерных томографов в Брагинской, Житковичской и Рогачевской районных больницах».

Кроме того, в план закупок за счет средств республиканского бюджета на 2022 год включено приобретение для Гомельского областного кардиологического центра аппарата УЗИ экспертного класса и трех систем искусственного кровообращения на общую сумму почти 3 с половиной миллиона рублей.