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ЭКОНОМИКА РБ
ТРИ НОВЫХ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ
15:52 25.04.2022
Три новых рентгенодиагностических аппаратов планируется приобрести для организаций здравоохранения Гомельской области в этом году. об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Проведение рентгеновской компьютерной томографии обеспечивает оперативность диагностики и своевременность оказания медицинской помощи пациентам не только с коронавирусной инфекцией COVID-19, - почеркнул начальник главного управления по здравоохранению Николай Куденьчук важность диагностических аппаратов. - В настоящее время ведутся работы по подготовке помещений к установке рентгеновских компьютерных томографов в Брагинской, Житковичской и Рогачевской районных больницах».
Кроме того, в план закупок за счет средств республиканского бюджета на 2022 год включено приобретение для Гомельского областного кардиологического центра аппарата УЗИ экспертного класса и трех систем искусственного кровообращения на общую сумму почти 3 с половиной миллиона рублей.
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