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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ ПАКЕТОВ В РОУМИНГЕ В РОССИИ
15:47 25.04.2022
Унитарное предприятие «А1» изменяет правила предоставления голосовых пакетов «Роуминг 120 мин. + 60 SMS (РФ)» и «Роуминг 60 мин. + 40 SMS (РФ)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 4 мая 2022 года включенные в пакеты исходящие минуты можно будет потратить только на звонки в у Беларусь либо Российскую Федерацию.
Исходящие звонки в иные страны будут тарифицироваться по стандартным условиям в соответствии с используемым тарифным планом.
Входящие минуты и SMS будут предоставляться на прежних условиях.
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