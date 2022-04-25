Унитарное предприятие «А1» изменяет правила предоставления голосовых пакетов «Роуминг 120 мин. + 60 SMS (РФ)» и «Роуминг 60 мин. + 40 SMS (РФ)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 4 мая 2022 года включенные в пакеты исходящие минуты можно будет потратить только на звонки в у Беларусь либо Российскую Федерацию.

Исходящие звонки в иные страны будут тарифицироваться по стандартным условиям в соответствии с используемым тарифным планом.

Входящие минуты и SMS будут предоставляться на прежних условиях.