Экономическая эффективность деятельности технопарков должна соответствовать объему господдержки. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков во время посещения инновационных центров Гродненской области.

"Мы за последние несколько месяцев пересмотрели политику поддержки технопарков и будем ориентироваться на максимальное содействие деятельности самих резидентов. На протяжении достаточно продолжительного времени в нашей стране были направлены значительные ресурсы для того, чтобы создать такие площадки. Теперь наша задача - заполнить технопарки резидентами. Ведь главный показатель эффективности технопарков — это экономика", - сказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что уже подготовлен ряд проектов нормативных правовых актов, которые позволят технопаркам формировать фонды инновационного развития за счет налоговых преференций, то есть зарабатывать и направлять эти средства на развитие самого технопарка и его резидентов.

"Мы сейчас обратили внимание на международную практику. Это вопрос прежде всего финансовой поддержки на самых начальных стадиях. Как правило, люди приходят с креативными идеями, но компетенций не хватает, чтобы оценить перспективы коммерциализации. Поэтому мы занялись и этими механизмами, и создали, разработали три механизма грантовой поддержки в зависимости от того, с чем приходят инициаторы, разработчики", - сказал Сергей Шлычков.

Он пояснил, что объемы возможной финансовой поддержки будут зависеть от стадии.

"На самых ранних этапах — это дозированная часть, на более поздних — грантовая поддержка, то есть безвозвратная. Грантовая поддержка будет идти в достаточно серьезных объемах. Мы ориентируемся на мировой опыт и уже готовим соответствующую нормативно-правовую базу", - проинформировал Сергей Шлычков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Сергей Шлычков уделил внимание проекту "Организация деятельности и развитие материально-технической базы РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб». Предприятие зарегистрировано в качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка) в 2017 году. На сегодня в его составе осуществляет деятельность 21 резидент.