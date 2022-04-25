ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКОВ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕМУ ГОСПОДДЕРЖКИ - ГКНТ


15:27 25.04.2022

Экономическая эффективность деятельности технопарков должна соответствовать объему господдержки. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков во время посещения инновационных центров Гродненской области.

"Мы за последние несколько месяцев пересмотрели политику поддержки технопарков и будем ориентироваться на максимальное содействие деятельности самих резидентов. На протяжении достаточно продолжительного времени в нашей стране были направлены значительные ресурсы для того, чтобы создать такие площадки. Теперь наша задача - заполнить технопарки резидентами. Ведь главный показатель эффективности технопарков — это экономика", - сказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что уже подготовлен ряд проектов нормативных правовых актов, которые позволят технопаркам формировать фонды инновационного развития за счет налоговых преференций, то есть зарабатывать и направлять эти средства на развитие самого технопарка и его резидентов.

"Мы сейчас обратили внимание на международную практику. Это вопрос прежде всего финансовой поддержки на самых начальных стадиях. Как правило, люди приходят с креативными идеями, но компетенций не хватает, чтобы оценить перспективы коммерциализации. Поэтому мы занялись и этими механизмами, и создали, разработали три механизма грантовой поддержки в зависимости от того, с чем приходят инициаторы, разработчики", - сказал Сергей Шлычков.

Он пояснил, что объемы возможной финансовой поддержки будут зависеть от стадии.

"На самых ранних этапах — это дозированная часть, на более поздних — грантовая поддержка, то есть безвозвратная. Грантовая поддержка будет идти в достаточно серьезных объемах. Мы ориентируемся на мировой опыт и уже готовим соответствующую нормативно-правовую базу", - проинформировал Сергей Шлычков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Сергей Шлычков уделил внимание проекту "Организация деятельности и развитие материально-технической базы РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб». Предприятие зарегистрировано в качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка) в 2017 году. На сегодня в его составе осуществляет деятельность 21 резидент.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
валюта курс
EUR 2.8785
USD 2.6685
RUB 3.6227
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8568 -0.0217
USD 2.6662 -0.0023
RUB 3.6334 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8510 2.8750
USD 2.6600 2.6760
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0800
EUR/RUB 80.0000 102.6000
USD/RUB 73.0000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте