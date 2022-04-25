Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2022 года выросло до 977,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 977 тыс. 962 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 969 тыс. 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 53 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6928 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 149 человек, число смертей от COVID-19 – на 2.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 261 тест. Всего в стране проведено 13 млн 108 тыс. 317 тестов.