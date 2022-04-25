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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 149 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
15:04 25.04.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2022 года выросло до 977,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 977 тыс. 962 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 969 тыс. 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 53 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6928 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 149 человек, число смертей от COVID-19 – на 2.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 261 тест. Всего в стране проведено 13 млн 108 тыс. 317 тестов.
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