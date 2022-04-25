ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 149 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ


15:04 25.04.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2022 года выросло до 977,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 977 тыс. 962 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 969 тыс. 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 53 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6928 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 149 человек, число смертей от COVID-19 – на 2.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 261 тест. Всего в стране проведено 13 млн 108 тыс. 317 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
валюта курс
EUR 2.8785
USD 2.6685
RUB 3.6227
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8568 -0.0217
USD 2.6662 -0.0023
RUB 3.6334 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8510 2.8750
USD 2.6600 2.6760
RUB 2.8000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0800
EUR/RUB 80.0000 102.6000
USD/RUB 73.0000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте