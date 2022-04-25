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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РЕАЛИЗУЕТСЯ 4 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ТЛЦ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
14:38 25.04.2022
В СЭЗ «Гродноинвест» реализуется 4 проекта по развитию ТЛЦ с железнодорожной специализацией. Об этом сообщил глава администрации СЭЗ Дмитрий Рожков на семинаре по вопросам инвестиционной деятельности, который прошел в Сморгони.
Он рассказал о недавней оптимизации территории СЭЗ «Гродноинвест» и потенциале проектов в сфере мультимодальной логистики. Глава администрации отметил, что в текущих экономических условиях перевозки по железной дороге могут стать комплексным решением по оптимизации логистических потоков.
«В течение последних нескольких лет мы интенсивно продвигали предложения по проектам в области логистики и осуществляли поиск возможных партнеров. Уже есть определенные результаты. Так, в СЭЗ «Гродноинвест» реализуется 4 проекта по развитию ТЛЦ с преимущественно железнодорожной специализацией», - сказал чиновник, которого цитирует сайт СЭЗ.
В первом квартале 2022 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» увеличили экспорт продукции на 34% до $377 млн. В 1,2 раза до 89 млн рублей вырос объем инвестиций в основной капитал, в 1,4 раза до 1,3 млрд рублей - объем производства промышленной продукции. Всего в 12 индустриальных парках СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненской области успешно действуют 74 предприятия-резидента с капиталом из более чем 35 стран.
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