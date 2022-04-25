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ЭКОНОМИКА РБ


МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ В МОГИЛЕВЕ РАБОТАЛИ БЕЗ ВЫДАЧИ КАССОВЫХ ЧЕКОВ ПАССАЖИРАМ


14:03 25.04.2022

Внеплановую тематическую оперативную проверку частного предприятия из Могилева, занимающегося перевозкой пассажиров маршрутными такси на территории областного центра, провели в апреле сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в ходе проверки установлено, что водители трех маршрутных такси не использовали кассовые аппараты при расчетах пассажиров. Размер выручки, принятой в день проверки с нарушением требований законодательства, составил 224 рубля. Общее количество пассажиров, которым не выдались кассовые чеки – 172 человека.

Основанием для назначения и проведения проверки являлся крайне низкий размер среднедневной выручки, принятой по кассовым аппаратам, и невысокий пассажиропоток (от 12 до 58 человек в среднем за день).

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере до 30 базовых величин каждому (статья 13.14 КоАП).

Материалы проверки будут направлены оператору автомобильных перевозок для рассмотрения вопроса о приостановлении либо лишении карточки маршрута.

C начала года сотрудниками управления проведено 6 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в указанной сфере, в ходе которых установлено 21 нарушение порядка приема средств платежа.
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