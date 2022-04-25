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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЙ БГУ РАЗРАБОТАЛ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА КОНТАКТИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ


13:55 25.04.2022

Ученый БГУ разработал математическую формулу расчета снижения нагрузки на контактирующие детали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новую модель предложил доцент кафедры теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Денис Мармыш. Его подход позволяет более точно оценить допустимое воздействие трущихся элементов друг на друга, рассчитать сроки эксплуатации, надежности и долговечности деталей сложных технических систем.

Например, таких как режущая система сельскохозяйственного комбайна или система «железнодорожное колесо-рельс». Математический алгоритм автоматически подбирает оптимальные условия эксплуатации и позволяет сэкономить время на проведение опытно-экспериментальных работ. По сути, проводить техническую проверку контактирующих деталей не требуется.

Подобные численные методы анализа в мире активно стали развиваться в 60-70-х годах прошлого века с возникновением электронно-вычислительной техники. В Беларуси работа по разработке расчетов по снижению нагрузки на контактирующие детали ведется только в БГУ. Результаты Дениса Мармыша уже внедрены в производственные процессы РУП «Гомсельмаш», учебные процессы БГУ и Белорусского государственного университета транспорта, а также использованы при выполнении ряда программ государственных научных исследований. Метод Дениса Мармыша получил признание и за рубежом. Об этом свидетельствуют более 50 опубликованных научных и научно-методических работ, среди которых три научно-методических пособия и 20 научных статей в авторитетных журналах.

В долгосрочных планах ученого БГУ усовершенствовать расчеты, применяя интеллектуальный анализ данных, который позволит использовать предыдущий опыт эксплуатации подобных технических систем без построения строгих аналитических закономерностей. Полученная информация будет необходима при разработке новых конструкторских решений для создания надежных и долговечных элементов сложной техники.

Денис Мармыш в этом году был удостоен стипендии за разработку математических моделей метода аналитического граничного элемента и численно-аналитических подходов к анализу напряженно-деформированного состояния и повреждаемости сложных технических систем.
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