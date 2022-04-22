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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ НЕ НАМЕРЕН СНИЖАТЬ ГОСПОШЛИНУ ЗА АПОСТИЛЬ


13:27 25.04.2022

Минфин не поддержал предложение граждан снизить стоимость апостиля, который подорожал в 10 раз. Об этом говорится в ответе министерства на коллективное электронное обращение граждан к правительству.

В обращении граждане просили правительство пояснить, на каком основании повысили госпошлины за проставление апостиля с 0,5 до 5 базовых величин (в марта ставка выросла с 16 до 160 рублей). Кроме того, было озвучено предложение снизить ставку пошлины с 5 до 1 базовой величины (32 рубля).

В ответе Минфина говорится, что госпошлина за проставление апостиля в Беларуси была увеличена в связи с возросшим количеством обращений граждан, выезжающих за пределы Беларуси и, как следствие, ростом затрат на осуществление административных процедур.

Кроме того, ставка пошлины повышена «необходимостью выравнивания условий налогообложения при проставлении апостиля как на территории, так и за пределами Республики Беларусь».

По информации Минфина, за проставление апостиля на официальном документе, составленном в Беларуси, при обращении в дипломатические представительства и консульские учреждения за пределами страны взимается консульский сбор в размере 35 евро.

«Предложение о снижение ставок консульского сбора и государственной пошлины (за апостиль) Минфином не поддерживается», - написало ведомство.

В то же время ответ на обращение может быть обжалован в порядке, установленном статьей 20 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц.
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