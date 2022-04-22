Единая цена на природный газ для населения начнет действовать в Беларуси с 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Как поясняет ведомство, новый порядок оплаты будет действовать для потребителей с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии газовых отопительных приборов (котлов).

В соответствии с постановлением правительства № 766 от 28 декабря 2021 года для этой категории потребителей с 1 июня отменяется сезонная дифференциация тарифов в привязке к летнему и отопительному периодам, устанавливается единая цена на природный газ на уровне 19,77 коп./куб.м.

Для сравнения: в соответствии с действующим порядком тарифов для потребителей газа, которые пользуются газовым отопительным оборудованием и приборами индивидуального учета расхода газа, составляет 14,94 коп./куб.м в отопительный сезон и 54,17 коп./куб.м – в летний период.

Отпадет необходимость для потребителей фиксировать промежуточные показания счетчика на дату смены отопительного и летнего периода, цена будет на одном уровне в течение года.

Как пояснил заместитель министра энергетики Денис Мороз, отмена дифференциации цен существенно упростит расчеты за газ.

«Решение о начале и окончании отопительного периода принимается на уровне районной исполнительной власти. Получается так, что в разных регионах эти периоды наступают в разное время и жители страны оказываются в не совсем равных условиях. Для того, чтобы устранить этот перекос и снизить издержки, связанные с администрированием данных процессов, принято решение об установлении единого тарифа. Ключевым условием при формировании этого тарифа было то, что не должна увеличиться финансовая нагрузка на конечного потребителя», - сказал он.