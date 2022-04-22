В республиканском субботнике, который состоялся 16 апреля 2022 г., приняли участие 2403 тыс. человек.

Как сообщает Национальный статкомитет, начислено денежных средств для перечисления – 11 794,4 тыс. рублей, что на 13,8% больше, чем в 2021 году.