|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ ПОДВЕЛ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА
12:19 25.04.2022
В республиканском субботнике, который состоялся 16 апреля 2022 г., приняли участие 2403 тыс. человек.
Как сообщает Национальный статкомитет, начислено денежных средств для перечисления – 11 794,4 тыс. рублей, что на 13,8% больше, чем в 2021 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2022
Курсы в банках
на 25.04.2022
Конвертация в банках
на 25.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте