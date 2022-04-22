Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию с поставками медицинского оборудования и запасных частей к высокотехнологичным аппаратам.

"Одним из крайних пакетов санкций в отношении нашей страны были введены так называемые гуманитарные изъятия. Якобы ограничения не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов. Но это только декларация. Когда мы ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, то получаем ответы, мягко говоря, уклончивые. То же самое касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что решения будут найдены.

"Но все это показывает двуличную и непоследовательную позицию коллективного Запада. Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, чтобы они свои же собственные решения все-таки выполняли", - добавил он.