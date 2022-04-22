В январе-марте 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 8375,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 4,6%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 8,6%.