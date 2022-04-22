БГУ представит более 20 разработок на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ разместят устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607». Предназначено оно для использования в системах спутникового мониторинга движения грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств, сельхозтехники, строительных машин и др. По сигналам навигационных систем устройство определяет местоположение объекта и передает информацию на сервер.

Среди разработок посетители смогут увидеть светопоглощающие композиционные материалы на основе оксидов переходных металлов. Ультрачерные пленки превосходят мировой аналог по ряду технических параметров. Они имеют более высокую коррозионную стойкость, износостойкость и микротвердость, а также лучше сцепляются с металлической подложкой. Данное покрытие, нанесенное на металл, может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.

Также стенд БГУ включает медицинскую установку общей гипертермии «Птичь-М» для лечения онкологических заболеваний внутренних органов, многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter–2», высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ, лекарственные средства «Темодекс», «Цисплацел», «Проспиделонг» и др.

Инновации ведущего вуза вошли в коллективный раздел Министерства образования Беларуси.

В нынешнем году в рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Франции, Казахстана, Турции, Германии.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» – крупнейшее научно-производственное мероприятие в Узбекистане. Проводится с целью расширения промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии и определения новых точек развития промышленности, установления и укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств.

Основными тематическими направлениями выставки являются машиностроение; металлургия; энергетика; химические технологии; фармацевтическая и медицинская продукция; промышленная автоматизация.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.