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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 1 МАЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ


10:50 25.04.2022

РУП «Белтелеком» с 1 мая 2022 года повышает тарифы на отдельные услуги связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, повышаются тарифы на следующие пакеты услуг электросвязи: «ЯСНА лайт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 комфорт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 Дом + Дача», «ЯСНА 35 Дом + Дача», «ЯСНА Игровой», «ЯСНА Игровой SMART», «СЕМЕЙНЫЙ 3», «ЯСНА 50».

Кроме того, повысятся тарифы на услуги телевидения по тарифным планам «Премьера», «Канапа ТВ», «Стандарт ТВ».

С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте Белтелекома.
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