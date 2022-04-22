ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 1 МАЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

10:50 25.04.2022 РУП «Белтелеком» с 1 мая 2022 года повышает тарифы на отдельные услуги связи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, повышаются тарифы на следующие пакеты услуг электросвязи: «ЯСНА лайт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 комфорт», «СЕМЕЙНЫЙ 4 Дом + Дача», «ЯСНА 35 Дом + Дача», «ЯСНА Игровой», «ЯСНА Игровой SMART», «СЕМЕЙНЫЙ 3», «ЯСНА 50». Кроме того, повысятся тарифы на услуги телевидения по тарифным планам «Премьера», «Канапа ТВ», «Стандарт ТВ». С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте Белтелекома.