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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕНСИОНЕРАМ В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ
10:41 25.04.2022
Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка 50 % от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщили в контакт-центре БЖД.
Эта сезонная льгота связана с началом сельскохозяйственных работ и будет действовать до 31 октября, пишет агентство «Минск-Новости».
Для покупки билета со скидкой нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его необходимо иметь при себе и во время поездки. Пенсионеры смогут оформить льготные проездные в билетных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте БЖД или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».
Данная скидка не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также городских линий.
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