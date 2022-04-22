Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка 50 % от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщили в контакт-центре БЖД.

Эта сезонная льгота связана с началом сельскохозяйственных работ и будет действовать до 31 октября, пишет агентство «Минск-Новости».

Для покупки билета со скидкой нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его необходимо иметь при себе и во время поездки. Пенсионеры смогут оформить льготные проездные в билетных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте БЖД или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Данная скидка не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также городских линий.