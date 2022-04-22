ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕНСИОНЕРАМ В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ


10:41 25.04.2022

Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка 50 % от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщили в контакт-центре БЖД.

Эта сезонная льгота связана с началом сельскохозяйственных работ и будет действовать до 31 октября, пишет агентство «Минск-Новости».

Для покупки билета со скидкой нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его необходимо иметь при себе и во время поездки. Пенсионеры смогут оформить льготные проездные в билетных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте БЖД или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Данная скидка не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также городских линий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
валюта курс
EUR 2.8785
USD 2.6685
RUB 3.6227
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8785 -0.0768
USD 2.6685 -0.0468
RUB 3.6227 +0.0535
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8800 2.9000
USD 2.6750 2.6800
RUB 2.8000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0860
EUR/RUB 80.0000 103.0000
USD/RUB 74.3000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте