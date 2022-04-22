ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СОКРАТИЛСЯ НА 2,1%

10:14 25.04.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-март 2022 года в текущих ценах составил 7663,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 2,1% к уровню января-марта 2021 года.