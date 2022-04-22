В Беларуси поддержат производителей импортозамещающей продукции. Об этом заявил 22 апреля 2022 года премьер-министр Роман Головченко.

"Импортозамещение имеет много граней - от сложнотехнической продукции до лекарственных растений. Этим направлением мы занимаемся давно, а нынешняя ситуация, связанная с санкциями, нас еще немного подстегнула. Утверждены региональные и отраслевые планы. Импортозамещающей продукции планировалось выпустить на $25 млрд. Конечно, мы сейчас ускоряемся и прибавим еще порядка $2 млрд к этой сумме. У нас сейчас 27 новых проектов, которые внесены в Банк развития для дополнительного финансирования", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он отметил актуальность вопроса импортозамещения в текущих условиях.

"Мы рассчитываем, что в эту сферу придут не только крупные государственные предприятия и объединения, но и малый и средний бизнес. Сейчас простор для деятельности таких компаний очень большой. Конечно, мы понимаем, что это требует определенных вложений и усилий. В связи с этим Правительство специально для поддержки предпринимателей, которые хотят идти в импортозамещение, развивать производственную деятельность, предусмотрело соответствующую программу. Банк развития готов предоставить кредит для реализации таких проектов с максимальной суммой до Br2,5 млн под очень выгодную ставку. Сейчас есть 16 претендентов на получение этих ресурсов. Но сумма, которой Банк развития располагает, гораздо больше, чем уже заявленные проекты. Поэтому приглашаем воспользоваться этой возможностью", - заявил премьер-министр.