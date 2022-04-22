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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА МОТОРНОЕ МАСЛО, ШИНЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ ПОСТАВЩИКИ СНИЗИЛИ В АПРЕЛЕ - МАРТ


09:25 25.04.2022

На фоне ослабления белорусского рубля в конце февраля – в начале марта 2022 года отмечалось значимое повышение цен на отдельные товары, прежде всего, импортируемые в Республику Беларусь.

В этой связи правительство ввело ценовое регулирование на отдельные непродовольственные товары (например, бытовая химия, детские вещи). В свою очередь Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) активизировало мониторинг обоснованности формирования цен крупнейшими импортерами, производителями, а также субъектами торговли моторного масла, масляных фильтров и шин, участниками рынка бытовой техники, такой как телевизоры, холодильники, стиральные машины, а также автомобилей.

Мониторинг охватывает более 70 крупнейших компаний, и, в случае выявления признаков необоснованного повышения цен, ведется точечная работа по их корректировке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, принимаемые меры дают результат.

Например, анализ информации, представленной поставщиками, показал, что розничная цена в апреле по сравнению с розничной ценой в марте на наиболее популярные наименования моторного масла снизилась до 55 процентов, на масляные фильтры – до 50%, на шины – до 19%.

Аналогичный анализ ситуации на рынке бытовой техники показал, что крупными представителями рынка бытовой техники в апреле по сравнению с мартом также были снижены розничные цены. Например, на телевизоры максимальное снижение розничной цены составило до 26% п, на холодильники – до 19%, на стиральные машины – до 21%.
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