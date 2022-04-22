Республиканский бюджет за первый квартал 2022 года исполнен «в пределах запланированных параметров» с профицитом в Br662 млн. Об этом сообщил глава Минфина Юрий Селиверстов во время доклада Лукашенко.

"В целом за первый квартал с бюджетом сработали в пределах запланированных параметров, в результате в доходы республиканского бюджета поступило 6,7 млрд. рублей, или на 1,1 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - проинформировал Юрий Селиверстов.

В части расходов за первый квартал этого года профинансировано Br6 млрд.