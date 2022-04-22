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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ МЯСНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 26-27 АПРЕЛЯ
18:00 22.04.2022
Министерство сельского хозяйства и продовольствия проводит 26-27 апреля 2022 года в Минске VI Международный форум «Беларусь мясная».
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, форум будет посвящен аналитике мясных рынков и перспективам развития мясной отрасли страны.
На мероприятие соберутся руководители и ведущие специалисты предприятий отечественной мясопереработки, руководство отрасли, представители науки, ритейла, оптовые покупатели, эксперты в области маркетинга. Партнеры деловой программы форума — ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН (Россия) и ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности (Россия).
В программе форума: анализ меняющегося рынка и советы по адаптации к новым реалиям от глав Национальных союзов мясопереработчиков, свино- и птицеводства России, мастер-классы по стратегии развития, брендингу, антикризисному управлению.
Впервые в рамках форума состоится дискуссия «Кадры в мясной отрасли: найти и удержать». К разговору приглашены бизнес-тренеры, руководители предприятий, HR-специалисты.
Помимо этого, запланирован семинар «Лаборатория качества» (актуальные темы — техническое регулирование подготовки предприятий к вступлению в действие ТР ЕАЭС 051/2021, методы контроля ветеринарных препаратов в готовой переработанной продукции).
Также состоятся презентация-дегустация мясных продуктов, кулинарные мастер-классы от производителей и дегустация продуктов-победителей конкурса «Чемпион вкуса», в том числе новых видов мясной продукции.
Яркими событиями мероприятия станет вручение наград лучшим экспортерам в рамках проекта «Сто дорог экспорта» и номинантам Премии «Большие звёзды мясного дела», которой отмечаются люди, сделавшие большой вклад в развитие отрасли.
В неформальной части форума пройдет финал Республиканского конкурса сценических искусств MEAT FEST-2022 среди специалистов мясной отрасли.
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