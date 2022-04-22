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ЭКОНОМИКА РБ


В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН


17:59 22.04.2022

Комитет госконтроля рассмотрел ряд обращений, поступивших на онлайн-панель по вопросам завышения цен на потребительском рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по результатам рассмотрения сообщений подтвердилась информация, изложенная в отношении торгового обслуживания в магазине «Раек» (аг. Заводская слобода, Могилевский район), принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В этом магазине работниками Комитета госконтроля Могилевской области выявлены завышения торговых надбавок на 37 наименований продовольственных товаров (к примеру, на молочные продукты применялись надбавки до 50% вместо 15%; на колбасные изделия – до 61% вместо 20%; на лук репчатый – 182% вместо 30%, морковь свежую – 180% вместо 30% и т.д.). Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: продажа продуктов с нарушением целостности упаковки и истекшими (до 335 суток) сроками годности, без документов, подтверждающих приобретение товара.

По предписанию КГК Могилевской области просроченная продукция снята с продажи. Для принятия мер реагирования проинформирован Могилевский райисполком, информация направлена в региональные органы Госстандарта, областной центр гигиены и эпидемиологии, ИМНС.
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