В январе-марте 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1129,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1113,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 128,4 тыс. тонн, молока – 504,3 тыс. тонн, яиц получено 288,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,2% молока и 93,8% производства яиц.

На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 942,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 325,3 тыс. голов. Численность свиней составила 610,3 тыс. голов.