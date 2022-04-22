Десять организаций Брестской области в первом квартале 2022 года заплатили в бюджет 97 млн рублей, или 21,5% от бюджета региона.

Как и в 2021 году, лидерами «десятки» остаются ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и РУП «Брестэнерго». Их платежи составили свыше 10% от бюджета области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, также весомый вклад в копилку бюджета внесли СП «Санта-Бремор» ООО, Брестский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Бресте, УП «Брестоблгаз», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, КУПП «Маньковичи», ОАО «Пинский винодельческий завод», ООО «МосПродуктСервис».