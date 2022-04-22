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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ НА 97 МЛН РУБЛЕЙ
17:12 22.04.2022
Десять организаций Брестской области в первом квартале 2022 года заплатили в бюджет 97 млн рублей, или 21,5% от бюджета региона.
Как и в 2021 году, лидерами «десятки» остаются ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и РУП «Брестэнерго». Их платежи составили свыше 10% от бюджета области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, также весомый вклад в копилку бюджета внесли СП «Санта-Бремор» ООО, Брестский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Бресте, УП «Брестоблгаз», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, КУПП «Маньковичи», ОАО «Пинский винодельческий завод», ООО «МосПродуктСервис».
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