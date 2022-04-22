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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНГРЕССЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


17:07 22.04.2022

БГУ представит более 20 научно-технических разработок на 28-й Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH’2022), которая пройдет с 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий. В числе разработок будут представлены неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека (включая COVID-19). Они не имеют аналогов в мире, обладают высокими лечебными противоинфекционными свойствами, способствуют быстрой выработке длительного эффективного иммунитета, имеют неспецифическую профилактическую активность. Их действие основано на восстановлении гомеостаза, нарушенного инфекционным процессом.

Посетители смогут ознакомиться также с натуральным образцом многофункциональных «умных окон». Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. «Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.

На стенде БГУ продемонстрируют ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных «Ципропиг», «Биферон – МРС», «Циркол», серия полифункциональных витаминных добавок для пищевых продуктов «Калейдоскоп», обогатительные фитокомплексы «Кредо», «Салюс» для использования в линейке мясных продуктов с пониженным содержанием поваренной соли и др.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», где БГУ представит 11 проектов различной направленности. Проводится он с целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий, выявления перспективных проектов и разработок, а также содействия их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Международная выставка-конгресс «HI-TECH» – одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 81 золотых и 90 серебряных медалей, 39 дипломов.
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