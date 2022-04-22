Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:

30 апреля – по графику работы в субботний день;

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику работы в субботний день;

3 мая — по графику работы в праздничный день;

7 мая — по графику работы в субботний день;

8 мая — по графику выходного дня;

9 мая - по графику работы в праздничный день;

14 мая 2022 г – по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:

30 апреля – по графику работы в субботний день;

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику рабочего дня;

3 мая — по графику работы в праздничный день;

7 мая — по графику работы в субботний день;

8 мая — по графику выходного дня;

9 мая - по графику работы в праздничный день;

14 мая – по графику в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи.

Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.