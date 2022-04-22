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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ГРАФИК РАБОТЫ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
16:44 22.04.2022
Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:
30 апреля – по графику работы в субботний день;
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику работы в субботний день;
3 мая — по графику работы в праздничный день;
7 мая — по графику работы в субботний день;
8 мая — по графику выходного дня;
9 мая - по графику работы в праздничный день;
14 мая 2022 г – по графику рабочего дня.
Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:
30 апреля – по графику работы в субботний день;
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику рабочего дня;
3 мая — по графику работы в праздничный день;
7 мая — по графику работы в субботний день;
8 мая — по графику выходного дня;
9 мая - по графику работы в праздничный день;
14 мая – по графику в субботний день.
При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи.
Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.
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