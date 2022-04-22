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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМЫСЛОВЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 3,6 ТЫС. ТОНН


16:22 22.04.2022

В 2021 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Минской области составил 3679,6 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 3610,5 тонны рыбы (98,1% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 69,1 тонны (1,9%).

Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 75%. За 2021 год его выловлено 2 708,5 тонны. Из других видов рыбы 414 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 93 тонны – на амура, 33,2 тонны – на осетровых, 28,2 тонны – на лососевых, 10,3 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Любанского, Солигорского и Червенского районов (1 257 тонн, 1 042,9 тонны и 958,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 88,6% областного промыслового улова рыбы.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 2 750 тонн рыбы. При этом торговым организациям реализовано 1 235,8 тонны рыбы (44,9% от общего объема продажи), работникам и населению – 693,5 тонны (25,2%), на переработку направлено 650,3 тонны (23,6%).
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