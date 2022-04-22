C 25 апреля в Беларуси стартует выплата материальной помощи ветеранам ко Дню Победы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в 2022 году материальная помощь будет выплачиваться по 6 мая включительно.

Получателями такой помощи станут около 12 тыс. человек на общую сумму 11 млн рублей.

Материальная помощь будет выплачена в текущем году в следующих размерах.

1800 рублей будет выплачено ветеранам Великой Отечественной войны:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года;

лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

1000 рублей будет выплачено:

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог»

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

750 рублей будет выплачено лицам, пострадавшим от последствий войны:

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак; детям – инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочерённым); другим иждивенцам), которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством;

бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством»

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

При наличии права на оказание материальной помощи по нескольким основаниям помощь будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату.

Выплата материальной помощи проводится по месту получения пенсий.