Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля 2022 года выросло до 976,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 976 тыс. 906 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 968 тыс. 700 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 209 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6920 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 645 человек, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 373 теста. Всего в стране проведено 13 млн 083 тыс. 013 тестов.