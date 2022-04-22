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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В МИНСКЕ В МАРТЕ УПАЛО СРАЗУ НА 18%, А ЦЕНА ЗА МЕТР - НА 8%
14:57 22.04.2022
С ухудшением политической и экономической обстановки со всеми вытекающими последствиями оснований для продолжения роста спроса на квартиры в Минске на данный момент нет.
Как пишет Realt.by, реакция рынка в марте на происходящее не заставила себя ждать: по сравнению с февралем число сделок сократилось на 18%, чуть превысив отметку в 1000. Это заметно ниже среднего значения для начала весны, но все еще выше, чем в кризисные 2014−2015 годы.
Число объявлений о продаже квартир за февраль выросло на 4% к январю, в марте — оставалось практически таким же.
Сокращение спроса проходило неравномерно по разным типам квартир. Меньше всего сократилось число сделок с трешками — только на 10%. Вдвое реже по сравнению с февралем заключали сделки с 4-комнатными квартирами, на треть сократились продажи двушек, на 17% - однушек. Тем не менее, несмотря на столь существенное снижение, 1-комнатные квартиры по-прежнему составляют около половины всего спроса, 2-комнатные — треть.
На протяжении всего прошлого года в структуре сделок отмечался повышенный интерес к квартирам в новых готовых домах. От месяца к месяцу их доля составляла в среднем 20−25%. В 2022 году эта тенденция проявила себя в лишь январе, а уже начиная с февраля, удельный вес квартир в готовых новостройках сократился до 15%, в марте — до своих обычных значений (13%).
Наиболее популярными у покупателей были квартиры, располагающиеся во Фрунзенском, Центральном и Московском районах. Чаще обычного выбирали современные каркасные и типовые панельные дома, реже — старые кирпичные дома и современные панельки.
На фоне кризисных политических и экономических событий средняя цена квадратного метра за месяц сократилась сразу на 8% и составила $1242.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1319 $/м2 (-7,4% за месяц) — $45 тыс.; 2-комнатные квартиры: 1195 $/м2 (-8,2%) — $55 тыс.; 3-комнатные квартиры: 1134 $/м2 (-8,4%) — $68 300; 4-комнатные квартиры: 1036 $/м2 (-8,7%) — $76 тыс.
Средняя цена квадратного метра в объявлениях в марте составила $1260, что только на 0,6% меньше, чем в феврале.
Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Произведены расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла $1327 (-1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1423 $/м2 (-0,4% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1361 $/м2 (-1,4%), 3-комнатные квартиры — 1255 $/м2 (-1,5%), 4-комнатные квартиры — 1216 $/м2 (-2,6%).
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