За январь-февраль 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 19,3%, рентабельность продаж – 14,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 12,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 14,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 11,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 17,4% от общего объема кредиторской задолженности.