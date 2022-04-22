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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА
14:42 22.04.2022
В пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники выявили крупную партию незадекларированного товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в составе сборного груза незаконно пытались перевезти 5 тыс. дорогостоящих гаджетов и музыкальных инструментов.
Грузовой автомобиль DAF следовал из Литвы в Беларусь. Согласно сведениям, указанным в документах в грузовом отсеке транспортного средства перемещали косметику, часы, музыкальные инструменты, части сельскохозяйственных машин и другое.
При проведении таможенного контроля установлено, что в составе сборного груза «забыли» указать порядка 5 тыс. единиц товаров. Незаявленными оказались полуакустические гитары, планшеты iPad, мобильные телефоны iPhone, смарт-приставки, очки вируальной реальности, проекторы Xiaomi Mi Laser Projector, запчасти к автомобилям и одежда.
Общая стоимость незаявленных товаров составила более 2 млн рублей. Таким образом перевозчик пытался «сэкономить» на таможенных платежах 63 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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