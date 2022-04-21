ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВНЕС В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 123,0 МЛН РУБЛЕЙ

14:16 22.04.2022 В Витебской области зарегистрировано 31 505 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7798 организаций и 23707 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 123,0 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 106,8 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 16,2 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 18,9%.