ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМЫСЛОВЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛСЯ ДО 711 ТОНН


13:49 22.04.2022

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 704,4 тонны (99,1% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 6,6 тонны (0,9%).

Более половины (68,8%) улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2021 год его выловлено 484,7 тонны. Из других видов рыбы 95,7 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на лососевые, 37,5 тонны – на толстолобика, 19,5 тонны – на амура.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 674,2 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 453,4 тонны рыбы (67,3% от общего объема продажи), торговым организациям – 132,1 тонны (19,6%), на переработку направлено 9,6 тонны (1,4%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2022
валюта курс
EUR 2.9553
USD 2.7153
RUB 3.5692
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9553 -0.0357
USD 2.7153 -0.0497
RUB 3.5692 +0.0307
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8900
USD 2.6600 2.6800
RUB 2.8000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0880
EUR/RUB 80.0000 103.0000
USD/RUB 73.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте