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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМЫСЛОВЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛСЯ ДО 711 ТОНН
13:49 22.04.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 704,4 тонны (99,1% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 6,6 тонны (0,9%).
Более половины (68,8%) улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2021 год его выловлено 484,7 тонны. Из других видов рыбы 95,7 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на лососевые, 37,5 тонны – на толстолобика, 19,5 тонны – на амура.
За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 674,2 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 453,4 тонны рыбы (67,3% от общего объема продажи), торговым организациям – 132,1 тонны (19,6%), на переработку направлено 9,6 тонны (1,4%).
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