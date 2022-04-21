До конца следующей недели МАПИД планирует завершить возведение каркаса четырехэтажного здания общежития Детского технопарка. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".

Согласно информации, на фасаде корпуса уже устанавливается подсистема для обрамления его керамогранитом, каменщики выводят парапеты, чтобы в мае можно было приступить к кровельным работам.

Панели с завода поступают на стройку готовыми под чистовую отделку, поэтому штукатурка требуется только в санузлах и подвальной части. Штукатуры тут уже работают. Заехали также сантехники и электрики.

На административном корпусе технопарка, который стройтрест № 4 возводит рядом, монолитные работы также будут выполнены до конца апреля. Заполнение стенных проемов керамзитобетонными блоками и устройство внутренних перегородок строители обещают завершить в мае.

Перекладка наружных инженерных сетей в пятне застройки фактически закончена, началось благоустройство территории.

Полным ходом идет работа и на соседней стройплощадке, где в составе Детского технопарка строятся учебно-лабораторный корпус и выставочный павильон.

На лабораторном корпусе устройство фасада выполнено на 50%. В лабораториях устанавливаются каркасы под стеклянные перегородки, ведутся облицовочные и малярные работы. Кстати, над интерьером и цветовой гаммой лабораторий поработали дизайнеры. После облицовки полов, покраски стен и монтажа перегородок останется только розетки поставить.

Что касается выставочного павильона, здесь монтируется стоечная система фасада и со дня на день начнется его остекление.

Работы по благоустройству прилегающей территории активизируются, когда наступит благоприятный период.

«До конца апреля мы должны завершить остекление выставочного павильона, а в мае и все фасадные работы на учебно-лабораторном корпусе. Сейчас на объектах трудятся около 120 человек. Строители понимают, насколько важны объекты технопарка для страны, и делают всё, чтобы выполнить поставленную задачу и ввести в эксплуатацию досрочно2, - рассказал Евгений Юдин, прораб генподрядного филиала СУ-13 ОАО «Стройтрест № 4».