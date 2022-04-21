ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ МАПИД ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА


13:00 22.04.2022

До конца следующей недели МАПИД планирует завершить возведение каркаса четырехэтажного здания общежития Детского технопарка. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".

Согласно информации, на фасаде корпуса уже устанавливается подсистема для обрамления его керамогранитом, каменщики выводят парапеты, чтобы в мае можно было приступить к кровельным работам.

Панели с завода поступают на стройку готовыми под чистовую отделку, поэтому штукатурка требуется только в санузлах и подвальной части. Штукатуры тут уже работают. Заехали также сантехники и электрики.

На административном корпусе технопарка, который стройтрест № 4 возводит рядом, монолитные работы также будут выполнены до конца апреля. Заполнение стенных проемов керамзитобетонными блоками и устройство внутренних перегородок строители обещают завершить в мае.

Перекладка наружных инженерных сетей в пятне застройки фактически закончена, началось благоустройство территории.

Полным ходом идет работа и на соседней стройплощадке, где в составе Детского технопарка строятся учебно-лабораторный корпус и выставочный павильон.

На лабораторном корпусе устройство фасада выполнено на 50%. В лабораториях устанавливаются каркасы под стеклянные перегородки, ведутся облицовочные и малярные работы. Кстати, над интерьером и цветовой гаммой лабораторий поработали дизайнеры. После облицовки полов, покраски стен и монтажа перегородок останется только розетки поставить.

Что касается выставочного павильона, здесь монтируется стоечная система фасада и со дня на день начнется его остекление.

Работы по благоустройству прилегающей территории активизируются, когда наступит благоприятный период.

«До конца апреля мы должны завершить остекление выставочного павильона, а в мае и все фасадные работы на учебно-лабораторном корпусе. Сейчас на объектах трудятся около 120 человек. Строители понимают, насколько важны объекты технопарка для страны, и делают всё, чтобы выполнить поставленную задачу и ввести в эксплуатацию досрочно2, - рассказал Евгений Юдин, прораб генподрядного филиала СУ-13 ОАО «Стройтрест № 4».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2022
валюта курс
EUR 2.9553
USD 2.7153
RUB 3.5692
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9553 -0.0357
USD 2.7153 -0.0497
RUB 3.5692 +0.0307
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8900
USD 2.6600 2.6800
RUB 2.8000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0880
EUR/RUB 80.0000 103.0000
USD/RUB 73.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте