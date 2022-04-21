А1 запустил комплексную техническую поддержку бизнес-инфраструктуры на базе Open-Source баз данных: PostgreSQL, MySQL, Neo4j, ClickHouse, Cassandra и других решений с открытым исходным кодом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, клиентам в рамках Managed Database стали доступны следующие услуги для Open-Source баз данных:

аудит баз данных,

диагностика и выявление уязвимостей, причин сбоев и аварий в работе баз данных, а также разработка рекомендаций по их устранению и оптимизации производительности;

миграция;

перенос данных с систем управления базами данных (СУБД) других вендоров на PostgreSQL;

аутсорсинг администрирования баз данных;

передача заказчиком всех или части функций администрирования баз данных специалистам А1;

расширенная техническая поддержка;

комплексная услуга сопровождения СУБД, включающая в себя аварийно-восстановительный, профилактический и экспертный виды сервиса;

проактивная поддержка;

услуга мониторинга работоспособности систем со включенными работами по решению инцидентов.

Администрируемые базы данных могут сопровождаться как на облачных ресурсах дата-центра А1, так и на инфраструктуре клиента. В том случае, если задачи по сопровождению и администрированию баз данных поручаются команде А1, ИТ-подразделение компании-заказчика сохраняет возможность ставить задачи и контролировать выполнение необходимых работ. В рамках предоставления услуги пользователь может запрашивать ежемесячные отчеты с рекомендациями по устранению проблем.

Новые услуги позволяют анализировать работу информационных систем клиента, а также оценивать их производительность, предоставлять рекомендации по модернизации и обеспечению защиты, помогать в решении возникающих проблем, оптимизировать запросы, которые повышают нагрузку на серверы, и многое другое. А многолетняя экспертиза специалистов А1 выступает дополнительной гарантией высокого качества работы.

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