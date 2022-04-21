В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 103,1%, с декабрем 2021 г. – 105,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 103,1% и 105,6%, потребительские товары – 103,2% и 105,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 102,3%, с декабрем 2021 г. – 106,3%, в том числе в растениеводстве – 97,2% и 104,3%, животноводстве – 103,9% и 106,9% соответственно.