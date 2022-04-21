По итогам 2021 года в Минске переработано только 30% коммунальных отходов. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко.

«В городе Минске ежегодно образуется отходов производства порядка 3 млн тонн, коммунальных отходов – 700 тысяч тонн. Практически все отходы, которые образуются на производстве перерабатываются и подлежат использованию. С коммунальными отходами дела обстоят несколько хуже. По итогам 2021 года только 30% данных отходов было извлечено и переработано» - рассказала она.

Согласно техническому кодеку раздельному сбору подлежат отходы бумаги, картона, стекла, пластмасс, металла, растительности, электрического и электронного оборудования, строительные, изношенные шины, крупногабаритные отходы, отработанное масло, ртутьсодержащие и пищевые отходы, батарейки и просроченные лекарства.