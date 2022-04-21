|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА В МИНСКЕ ПЕРЕРАБОТАНО ТОЛЬКО 30% КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
11:53 22.04.2022
По итогам 2021 года в Минске переработано только 30% коммунальных отходов. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко.
«В городе Минске ежегодно образуется отходов производства порядка 3 млн тонн, коммунальных отходов – 700 тысяч тонн. Практически все отходы, которые образуются на производстве перерабатываются и подлежат использованию. С коммунальными отходами дела обстоят несколько хуже. По итогам 2021 года только 30% данных отходов было извлечено и переработано» - рассказала она.
Согласно техническому кодеку раздельному сбору подлежат отходы бумаги, картона, стекла, пластмасс, металла, растительности, электрического и электронного оборудования, строительные, изношенные шины, крупногабаритные отходы, отработанное масло, ртутьсодержащие и пищевые отходы, батарейки и просроченные лекарства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
Курсы в банках
на 22.04.2022
Конвертация в банках
на 22.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте