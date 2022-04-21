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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОСТУПИЛО 849 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
11:37 22.04.2022
В первом квартале 2022 г. в Министерство труда и социальной защиты поступило 849 обращений граждан. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Согласно информации, в числе обращений − 409 письменных, 396 электронных, 44 устных.
Тематика вопросов, поднятых гражданами в обращениях следующая вопросы пенсионного обеспечения (263); вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений (163); вопросы государственной социальной поддержки населения (131); оплаты и организации труда (111); занятости населения (47); охраны и государственной экспертизы условий труда (20); вопросы, связанные с деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания, санаториев, подчиненных Министерству (10); иные вопросы социально-трудовой сферы (104).
В течение I квартала поступило 3548 звонков на Инфолинию Министерства труда и социальной защиты. Руководство Министерства провело 13 прямых телефонных линий, приняло 18 человек в рамках приема граждан, а также 5 человек во время выездного приема граждан.
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