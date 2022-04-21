В 2021 году текущие затраты организаций Могилевской области на охрану окружающей среды составили 90,8 млн. рублей, или 110,2% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 49,3% (44,8 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 25,9% (23,5 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 22,1% (20,1 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (41,2%), предприятия обрабатывающей промышленности (39,5%) и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (16,7%).

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Могилева (43,1 млн рублей, или 47,5% от общего объема по области), Бобруйска (17,6 млн рублей, или 19,4%) и Кричевского района (9,5 млн рублей, или 10,5%).