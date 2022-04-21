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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО "СЛАВЯНКА" ВЫПУСТИЛИ НОВЫЕ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
10:46 22.04.2022
В ОАО "Славянка" выпустили новые модели школьной формы. Они были продемонстрированы заместителю премьер-министра Игорю Петришенко при посещении предприятия.
По словам директора предприятия Теймураза Бочоришвили, готовится к очередному школьному сезону на швейном производстве уже начали. Так, первая демонстрация новой коллекции прошла 7 апреля в Минске. Она получила положительные отзывы. В коллекцию вошли около 50 моделей, при создании которых белорусский производитель сделал акцент на удобство, ценовую доступность и соответствие регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
"При создании новой коллекции мы также учитывали последние модные тенденции, ведь одежда для учащихся должна быть не только удобной и экологичной, но еще и красивой, - подчеркнул Теймураз Бочоришвили, которого цитирует сайт правительства. - Например, в линейке школьной формы для мальчиков по-прежнему актуальна клетка либо однотонные модели с различными отделочными элементами. Новинкой этого сезона станут мальчишечьи бомберы более свободного покроя как альтернатива строгому и сдержанному пиджаку. Для девочек в тренде трикотажные полотна, которые широко используются при пошиве джемперов, кардиганов и брюк. Это очень удобно и практично".
Как сообщил Теймураз Бочоришвили, за I квартал 2022 года предприятие выполнило все производственные задания, в том числе по экспорту и росту зарплаты. Основным торговым партнером для акционерного общества остается Россия, на долю которой приходится около 70% продукции.
"На сегодня у нас сложилась неплохая экономическая ситуация, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и дальше", - подчеркнул он.
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