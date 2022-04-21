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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ НА 100 ПОЗИЦИЙ УЛУЧШИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕДМЕТНОМ РЕЙТИНГЕ QS


09:37 22.04.2022

БГУ на 100 позиций улучшил результаты и остался единственным представителем Беларуси в предметном рейтинге QS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обновленные списки Quacquarelli Symonds (QS) опубликовали накануне по 46 научным направлениям и 5 областям знаний.

БГУ поднялся на 100 мест в предметном рейтинге «Физика и астрономия» и вошел в группу 351-400. Всего в этой категории заявлено 1562 университета, выполнивших требования по количеству публикаций. Значительный рост БГУ обусловлен улучшением репутации среди работодателей и увеличением числа цитирований научных публикаций.

Возглавил предметный рейтинг «Физика и астрономия» Массачусетский институт технологий (США). Из стран-соседей в этой категории представлены 17 российских университетов, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова (34), Московский физико-технический институт (41), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (73); восемь польских вузов во главе с Варшавским университетом (151-200); Вильнюсский университет (301-350), Национальный Киевский университет им. Т. Шевченко (401-450), Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (551–600), Университет Тарту (451-500).

Также впервые БГУ ранжирован в предметном рейтинге «Естественные науки». Здесь помимо оценки репутации учреждения, среднего числа цитирований научных публикаций и индекса Хирша учитывается степень интернациональности исследований. Белорусский вуз в данной области знаний отмечен на 384 месте из 1503 отобранных претендентов.

БГУ единственный из университетов Беларуси присутствует в предметных рейтингах QS с 2017 года. Они разрабатываются для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям.

Кроме QS, БГУ представлен в предметных рейтингах других агентств: Шанхайский рейтинг по «Физическим наукам» с позицией 201+, THE по «Инженерным наукам и технологиям» (801+) и «Физическим наукам» (1001+), U.S. News по физике (180) и по химии (676), URAP по физическим наукам (769).
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