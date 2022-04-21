В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 104,3%, с декабрем 2021 г. – 108%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой мартовский рост цен на продтовары составил 15,2%. За январь-март 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,5%.

Непродовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем резко подрожали на 8,4%, с декабрем 2021 г. – на 9,6%. В марте 2022 года к уровню марта 2021 года цены выросли на 15,2%. В январе-марте 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-марта 2021 года на 10,7%.

Цены на услуги в марте 2022 г. по сравнению с февралем выросли на 2,3%, с начала года – на 8,1%. В марте 2022 года к марту 2021 года рост цен на услуги составил 10,1%. За январь-март 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-мартом 2021 года на 8,2%.