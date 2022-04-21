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ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОШЕЛ В СТРУКТУРУ ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»
18:02 21.04.2022
Оршанский комбинат строительных конструкций вошел в структуру ОАО «Кричевцементношифер». Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской цементной компании (БЦК).
Теперь головное предприятие объединяет 7 производителей железобетонных изделий по всей стране.
В состав холдинга «Белорусская цементная компания» комбинат вошел в июне 2020 года и до последнего времени был структурным подразделением Управляющей компании. Генеральный директор ОАО «КЦШ» Владимир Корчевский уже встретился с коллективом филиала и провел личный прием.
Оршанский комбинат строительных конструкций ведет свою историю с 1958 года, в первый же год было выпущено 3,1 тысячи кубометров продукции. К 1985 году годовая выработка достигла 376 кубических метров на одного работника. На 1 апреля 2022-го на комбинате трудились 130 человек. Он выпускает более 300 наименований изделий, в том числе бетонные и железобетонные конструкции.
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