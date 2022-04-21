2021 году промысловый улов рыбы в искусственных водоемах Гродненской области составил 225,3 тонны (в 2020 году - 248,9 тонны).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 44,5%. За 2021 год его выловлено 100,2 тонны. Из других видов рыбы 11,4 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 3,1 тонны – на амура, 0,3 тонны – на лососевых, 0,2 тонны – на осетровых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Сморгонского района (78,8 тонны), на долю которых приходится 35% областного промыслового улова рыбы.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 210,7 тонны рыбы, при этом населению реализовано 158,4 тонны (75,2% от общего объема продажи), торговым организациям – 9,3 тонны (4,4%).