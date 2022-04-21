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ЭКОНОМИКА РБ
МАГАЗИН И ШКОЛА В ЧАШНИКСКОМ РАЙОНЕ ПРОДАНЫ НА АУКЦИОНЕ ЗА БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
17:44 21.04.2022
Здание магазина в д. Жучки Чашникского района продано единственному покупателю на аукционе за базовую величину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, до этого магазин 4 раза безрезультатно выставлялся на аукцион. Новый собственник – физлицо, житель г.п. Чашники, после реконструкции планирует использовать объект для ведения личного подсобного хозяйства.
Комплекс зданий школы в д. Антополье Чашникского района также был продан на аукционе за базовую величину единственному покупателю – индивидуальному предпринимателю из Шумилинского района. В состав проданного объекта входит двухэтажное здания школы, интерната и котельной, общей площадью более 3,5 тыс. м кв. Школу пытались продать с 2016 года – за этот период она 12 раз выставлялась на аукцион, в том числе 8 раз за базовую величину.
В текущем году находят новых собственников объекты, которые долго продавались. Так школа стала пятым объектом, проданным в этом году из тех, что продаются уже более 3 лет.
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