В Беларуси хотят запустить программу импортозамещения софта. Об этом сообщил 20 апреля 2022 года министр экономики Александр Червяков на встрече с заместителем директора ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Кириллом Залесским.

По его мнению, важность IT для экономики бесспорна, сектор приносит значительную экспортную выручку, и эту тенденцию нужно сохранить в будущем.

Необходимо развивать и совершенствовать существующую модель, лучшие практики и компетенции, наработанные в ПВТ. Но, помимо этого, следует усиливать и продвигать новые направления, связанные с цифровизацией национальной экономики. Опыт и продукты резидентов парка в текущих условиях востребованы не только на внешних рынках, но в рамках Евразийского союза.

«Наши партнеры ставят задачи разработки и внедрения собственного программного обеспечения вместо западных аналогов. Эти ниши и возможности нельзя упускать. Сегодня мы прорабатываем вопрос о необходимости запуска программы импортозамещения софта. Детально изучается потребность в нем в отраслях и на предприятиях. В результате будут определены те направления, где можно заместить западные аналоги и перейти на национальные продукты. Речь идет о разработке отечественныхIT-решений для медицины, госуправления, машиностроения, транспорта и так далее. Мы должны оценить нашу потребность и предложить IT-сфере, по сути, «заказ на разработку», – подчеркнул Александр Червяков, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.