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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
17:05 21.04.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 62,1% (48,7 млн. рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 23,6% (18,5 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 10% (7,9 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (40,5%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (31,9%) и организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (21,8%).
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