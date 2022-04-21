Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 62,1% (48,7 млн. рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 23,6% (18,5 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 10% (7,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (40,5%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (31,9%) и организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (21,8%).