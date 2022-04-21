На современном этапе ОАО «Гомсельмаш» остается главным поставщиком зерно- и кормоуборочных комбайнов отечественному АПК, а также вносит вклад в формирование белорусского экспортного портфеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, успешному продвижению продукции на внутренний и внешние рынки способствует активная выставочная деятельность производителя.

Открыла насыщенный выставочный сезон 2022 года состоявшаяся в январе 40-я международная сельскохозяйственная выставка «AgroMashexpo» в венгерском Будапеште, на которой был представлен зерноуборочный комбайн GS812 из классической серии GS. В начале февраля на Всемирной выставке «EXPO» (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) в рамках Дня Гомельской области состоялась видеопрезентация линейки комбайнов ГОМСЕЛЬМАШ нового поколения.

Вместе с тем в существующих реалиях география выставочной деятельности компании сосредотачивается в странах СНГ. Так, международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» (25-27 апреля, Ташкент, Узбекистан) станет площадкой для демонстрации преимуществ универсального энергетического средства УЭС-2-280А.

Приоритетная же роль отводится промомероприятиям в Российской Федерации. Так, на 4-й специализированной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо-2022», которая прошла в конце февраля в городе Казань (Татарстан), экспонировались флагман классической серии GS – новый зерноуборочный комбайн с двухбарабанной схемой обмолота GS12А1 PROFI, модернизированный кормоуборочный комбайн FS80, самоходная косилка CS100. Заключено соглашение о сотрудничестве и поставках техники с министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

По итогам 32-й международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2022», проходившей 22-25 марта в столице Башкортостана городе Уфа, золотой медали удостоен высокопроизводительный кормоуборочный комбайн FS80. Бренд ГОМСЕЛЬМАШ на форуме представляли также обладающий значительным потенциалом производительности комбайн GS3219 с гибридной схемой обмолота и сепарации, а также другая востребованная аграриями российского региона техника.

Комбайны ГОМСЕЛЬМАШ экспонировались также на ежегодных агропромышленных выставках «Интерагромаш» & «Агротехнологии» (2-4 марта, Ростов-на-Дону), «Тюмень Агро» (31 марта-1 апреля, Тюмень), «Урал-АГРО» (5-7 апреля, поселок Большой Исток, Свердловская область).

Многочисленное семейство техники ГОМСЕЛЬМАШ на агропромышленной выставке-ярмарке с демонстрацией техники в поле «Золотая Нива-2022» (Усть- Лабинск, Краснодарский край), проведение которой запланировано на конец мая, представят, в том числе, флагманские модели зерноуборочных комбайнов классической и гибридной серий, включая GS2124 с системами точного земледелия.

Широкую линейку новинок и серийной техники ОАО «Гомсельмаш» намерено продемонстрировать и в рамках международной выставки «Белагро-2022», которая пройдет 7-11 июня в Индустриальном парке «Великий камень» (Минская область). Планируется, что ее участниками станут, в том числе, подготовленные к массовому производству новые зерноуборочные комбайны GR700 и GH800. Первая модель отличается роторной схемой обмолота и сепарации, вторая – представляет обновленную гибридную серию GH.

Перспективный план выставочных мероприятий включает также многочисленные Дни поля, демонстрационные показы техники в работе в различных регионах РФ. А завершить сезон ОАО «Гомсельмаш» планирует участием в международных выставках «Агросалон-2022» (4-7 октября, Москва) и «ЮгАгро-2022» (22-25 ноября, Краснодар), которые являются крупнейшими в России площадками, демонстрирующими передовые разработки современного сельхозмашиностроения.